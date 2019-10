Stam uitte al eerder twijfels: "Achteraf een eerste signaal"

Sjaak Troost had niet verwacht dat Jaap Stam maandag ontslag zou nemen bij Feyenoord.

De technisch directeur van de Rotterdammers kreeg vanmiddag de mededeling van Stam dat hij 'het niet meer zag zitten'. "Jaap had niet meer het idee dat hij de boel vlot kon trekken", aldus Troost tegenover het Algemeen Dagblad.

Al voor de wedstrijd tegen Young Boys (2-0 verlies) ging Stam in gesprek met Troost. "Hij uitte toen al wel zijn zorgen", zegt de directeur. "Kan ik nog beter laten voetballen? Hij toonde zich toen kwetsbaar. Het was achteraf een eerste signaal. Uiteindelijk verliep dat gesprek plezierig en sloten we het goed af. Daarom kwam zijn boodschap vandaag toch als een verrassing."

Na het verlies tegen de Zwitsers en de kansloze nederlaag tegen (4-0) afgelopen zondag, besloot Stam alsnog de handdoek in de ring te gooien. "Hij meldde me vandaag dat hij het niet meer zag zitten. Dat was een vrij kort gesprek. Jaap was vrij duidelijk. Er was geen ruimte om hem over te halen. Zo is Jaap. Het was voor hem een optelsom van de laatste weken. En de nederlaag tegen Ajax was ook niet niks, hè. Als het aan ons had gelegen was hij nu nog de trainer van Feyenoord geweest."

Direct na de bekendmaking van Stam om te stoppen werd de naam van Dick Advocaat als opvolger genoemd. "Ik ga daar niet over speculeren", reageert Troost. "Het was vandaag hectisch en emotioneel. Morgen gaan we ons buigen over de nieuwe trainer. Voorlopig staat de huidige staf met Jean-Paul van Gastel en Denny Landzaat voor de groep."

Het is nog onduidelijk of Said Bakkati, die samen met Stam overkwam van , aanblijft als assistent-trainer.