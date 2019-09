Stam spreekt wens uit: "Op zo'n laatste dag ben je altijd aan het kijken"

Marcos Senesi heeft inmiddels voet aan Nederlandse bodem gezet, waarmee Jaap Stam een gewenste defensieve versterking bij Feyenoord verwelkomt.

Als het aan de oefenmeester ligt, zijn de Rotterdammers nog niet klaar op de transfermarkt. Stam hoopt ook nog een spits aan zijn selectie te mogen toevoegen.

"Ik vind zeer zeker, dat het goed is om een verdediger erbij te halen. Achterin moet je ook concurrentie hebben", zegt Stam in gesprek met De Telegraaf.

Het Algemeen Dagblad wist zondag te melden dat door het aantrekken van Senesi geen budget meer heeft voor een spits. De oefenmeester van de Rotterdammers geeft echter te kennen dat hij wel degelijk nog een aanvaller aan zijn selectie wil toevoegen.

"Natuurlijk zijn we nog op zoek. Op zo'n laatste dag ben je altijd aan het kijken of we nog iets kunnen doen. Maar de vraag is wat mogelijk is", stelt de oefenmeester van de Rotterdammers.

Stam is in ieder geval blij met de komst van Senesi, die voor 'meer dan zes miljoen euro' wordt overgenomen van het Argentijnse San Lorenzo. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de 22-jarige verdediger maandag wordt gepresenteerd door Feyenoord.

"Senesi is een speler die de selectie gaat versterken", vertelt Stam over de Argentijnse aanwinst. "Het is een linkspoot, een jongen die fysiek sterk is, die goed kan voetballen en gewend is om in de Argentijnse competitie te spelen en het daar goed heeft gedaan", aldus Stam.

"Uiteindelijk wordt hij een van de spelers. Als hij hier is, zal hij ook moeten wennen, zal hij zich waar moeten maken en moeten wachten op zijn kans."

Feyenoord vergaarde in de eerste vier speelrondes zes punten in de . Na drie gelijke spelen volgde zondag een zege op .