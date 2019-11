Stam reageert voor het eerst op opvallende uitspraak Van der Heijden

De keuze van Jaap Stam om ontslag te nemen als trainer van Feyenoord had niets te maken met de onvrede van de supporters, zo verzekert hij aan VTBL.

De oefenmeester was desondanks niet gelukkig met het gebrek aan geduld bij de achterban; Stam hield het uiteindelijk maar achttien wedstrijden vol in Rotterdam. Na de nederlaag tegen (4-0) van zondag 27 oktober werd de spelersbus bij aankomst opgewacht in Rotterdam-Zuid.

Een deel van de aanhang riep om het vertrek van Stam. Een dag later leverde Stam inderdaad zijn contract in, maar de twee zaken staan volgens hem los van elkaar. "Nee, het heeft er niets mee te maken."

"We weten allemaal hoe supporters zijn. Die zijn vaak kortzichtig. Aan de ene kant begrijp ik dat wel, maar aan de andere kant geven ze je geen tijd. Ze willen de situatie waarin de club zich bevindt niet accepteren."

"Dat is voor de spelers ook heel moeilijk. Als de supporters in De Kuip zich op een dusdanige manier opstellen naar het team, dan vinden spelers het moeilijk om te presteren. Als ze steun krijgen, gaat het allemaal wat makkelijker", weet Stam.

Hij wordt bovendien gevraagd naar de suggestie die Jan-Arie van der Heijden kort na zijn vertrek deed. De verdediger, die vroeg in het seizoen zijn basisplek verloor, had naar eigen zeggen het gevoel dat de toenmalige trainer van 'niet helemaal zelf alles besloot'.

Stam ontkent dat hij zich door de clubleiding onder druk liet zetten. "Dat is niet zo", benadrukt hij. "Ik heb een heel goede band met Jan en we maakten heel goede afspraken aan het begin van het seizoen, toen Edgar Ié op zijn plaats ging spelen."

"Ik heb uitgelegd hoe de toekomst eruit kon gaan zien voor hem. De beslissingen neem ik zelf. Als dat niet zo zou zijn, dan verloochen ik mijn eigen filosofie en de manier waarop ik wil werken. Ik laat me niet leiden door wat anderen willen."