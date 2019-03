Stam reageert op gerucht over Feyenoord

Jaap Stam wordt gelinkt aan Feyenoord, maar de Kampenaar wil zich niet te veel met die geruchten bezighouden.

Het Algemeen Dagblad wist maandagochtend te melden dat Feyenoord in Stam een serieuze kandidaat ziet om na dit seizoen Giovanni van Bronckhorst op te volgen. Het management van de trainer van PEC Zwolle zou zelfs al zijn gepolst door technisch directeur Martin van Geel. Stam heeft zelf echter niet met de Rotterdammers gesproken.



"Of ik ervoor open sta? Ik ben ambitieus en als het echt concreet wordt, zal ik me ook moeten afvragen hoe vaak zo'n kans voorbij komt", vertelt Stam aan de Stentor. "Maar goed, zo ver is het allemaal niet. Ik ben alleen met PEC bezig en dat moet ook, want er breken voor ons cruciale weken aan."



PEC-voorzitter Adriaan Visser liet zich eerder al over de kwestie uit: "Zijn management? Het kan zijn dat zij wel benaderd zijn, maar als Feyenoord de ambitie heeft om Jaap bij ons weg te halen, zullen ze zich toch echt bij ons moeten melden. Dat is niet gebeurd en dus verwachten wij dat Jaap tot 2020 voor onze troepen staat."



Jaap Stam tekende eind december een contract tot medio 2020 bij PEC Zwolle, waar hij de ontslagen John van 't Schip opvolgede. Onder leiding van de 46-jarige oud-international startte PEC de tweede seizoenshelft met overwinningen op Feyenoord, Heracles Almelo en FC Utrecht. In de laatste drie duels pakte men echter maar één puntje, waardoor de Blauwvingers nu net boven de gevarenzone staan.