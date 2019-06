Stam reageert: "Hij is intern niet besproken bij Feyenoord"

Leroy Fer wordt veelvuldig genoemd als ideale opvolger van Tonny Vilhena bij Feyenoord, maar trainer Jaap Stam rekent niet op een transfer.

Stam weet weinig van de komst van de spoedig transfervrije middenvelder. In gesprek met Voetbal International geeft de nieuwe trainer van de Rotterdammers aan dat er intern nog niet is gesproken over Fer, wiens contract bij Swansea City deze week afloopt.



"Die naam lees ik in de media. Maar intern hebben wij niet over hem gesproken", verzekert Stam, die geduld betracht met het aantrekken van nieuwe spelers. Hij stipt aan dat 'niet te snel' moet handelen. "Want zeker in de voorbereiding komt er op een gegeven moment altijd een categorie spelers vrij van wie je dan later denkt: was misschien wat voor ons geweest. Maar dat we intern nadenken en praten over versterkingen, lijkt me wel duidelijk."



Vilhena verkast deze zomer voor circa negen miljoen euro naar FK Krasnodar. Het kind van de club neemt met een dubbel gevoel afscheid, vertelt hij aan Feyenoord TV. "Je gaat toch weg bij de club waar je bent opgegroeid. Aan de andere kant ben ik blij dat ik een mooie transfer ga maken. Het verhaal van Krasnodar sprak me echt heel erg aan en ze hadden hele goede plannen met mij, dat was het belangrijkste."



Vanuit de spelersgroep kreeg Vilhena positieve reacties: hij merkte dat zijn medespelers hem de transfer gunnen. De middenvelder hoopt dat zijn nalatenschap een positieve herinnering is. "Ik hoop dat ik de goede Tonny, de mens, achterlaat en dat ze altijd over me zullen blijven praten. Dat wil ik wel achterlaten, ja. Ik wens Feyenoord heel veel succes in de toekomst en dit seizoen. Ik hoop dat ze kampioen worden."