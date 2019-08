Stam passeert middenvelder: "Logische keuze"

Feyenoord heeft om 19:30 uur afgetrapt tegen Dinamo Tbilisi. Jaap Stam geeft op het middenvelder Renato Tapia de voorkeur boven Wouter Burger.

"Tapia is een speler met andere kwaliteiten dan Wouter en heeft meer ervaring met het spelen van zulke wedstrijden", legde Stam zijn keuze uit bij Veronica. "Daarnaast houd je ook rekening met de jeugdigheid van Wouter. Tapia is veel bezig met de communicatie en kan het verdedigend neerzetten, wat ook vrij belangrijk is in deze wedstrijden. Hij heeft ook veel kwaliteit aan de bal en kan de opening naar voren vinden."

Analist Dick Advocaat vindt dat wel een heldere uitleg. "Ik vind het een heel logische keuze, want je moet ook wat ervaring hebben. Je kunt wel steeds denken dat je met jeugdspelers moet spelen, maar het gaat uiteindelijk om winnen. En als je vanavond wint, kan dat voor de toekomst veel betekenen. Ik vind het een heel logische opstelling."

Lees beneden verder

Stam heeft er verder voor gekozen om voorin met Luis Sinisterra te beginnen in plaats van Sam Larsson, vanwege de snelheid en dreiging van de Colombiaan. "Dat heb je nodig, want we spelen thuis en we willen aanvallen. Maar soms moet je ook wat inzakken, omdat je niet te veel ruimte wil weggeven. Dan moet je de ruimte bespelen in de rug van de tegenstander en dat kan hij goed", vindt de coach.

speelt over een week de return overigens in een leeg stadion, zo werd donderdag duidelijk.

Opstelling Feyenoord tegen Dinamo Tbilisi: Vermeer; Nieuwkoop, Botteghin, Van der Heijden, Haps; Fer, Tapia, Kökcü; Sinisterra, Berghuis, Narsingh.