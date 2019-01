'Stam pakt door en haalt oude bekende van Reading en Ajax'

Pelle Clement wordt de eerste winterversterking van PEC Zwolle, zo weten de Stentor en Voetbal International donderdagmiddag te melden.

De 22-jarige aanvallende middenvelder annex aanvaller maakt de overstap van Reading en wordt herenigd met Jaap Stam, die eerder werkzaam was bij de Engelse club en sinds kort trainer is van de Blauwvingers .



Clement was bij Reading op een zijspoor beland, waardoor zijn contract naar alle waarschijnlijkheid wordt ontbonden. Volgens Voetbal International gaat Clement voor tweeënhalf jaar tekenen bij de Eredivisionist. Naar verluidt vliegt hij donderdagavond nog naar Zuid-Spanje, waar PEC Zwolle de komende week een trainingskamp belegt.



Stam werkte eerder prettig met Clement samen bij Jong Ajax en Reading. Toen de trainer in maart werd ontslagen, kwam Clement minder aan spelen toe in Engeland. Clement kwam dit seizoen nog geen minuut in actie voor de Championship-club. Hij wordt waarschijnlijk niet de enige versterking van PEC Zwolle, want de huidige nummer zestien van de Eredivisie hoopt zich in elke linie te versterken.