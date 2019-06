Stam: "Of hij naar Feyenoord gaat komen, durf ik niet te zeggen"

Feyenoord won zaterdag zijn eerste oefenwedstrijd van het seizoen ruim. Jaap Stam kon na afloop weinig zeggen over transfergeruchten.

was bij het officieuze debuut van coach Stam met 0-6 te sterk voor SDC Putten, door doelpunten van Dylan Vente, Marouan Azarkan, Crysencio Summerville, Naoufal Bannis, Cheick Touré en Achraf El Bouchataoui. Na de zege werd Stam vooral aan de tand gevoeld over mogelijke versterkingen.



Mats Seuntjens, die deze zomer mag verlaten, komt in ieder geval niet naar De Kuip. "Er worden heel veel namen genoemd", verzuchtte de coach in gesprek met FOX Sports. "Dat hoort erbij als je een topclub bent, dan worden er heel veel namen met je in verband gebracht."



"Maar Seuntjens is geen speler die bij ons bekend is." Ook de naam van Luciano Narsingh wordt vaak genoemd. "Hij is wel een interessante speler, maar of-ie hier gaat komen, dat durf ik niet te zeggen. "Je moet goed kijken naar welke spelers je nodig hebt en hoe je wil gaan voetballen. We kunnen heel veel spelers die transfervrij zijn en/of wel naar Feyenoord willen in de mix gooien, maar wij zullen heel zorgvuldig moeten zijn in de keuzes die we maken."



"We zijn bezig met bepaalde namen en wachten af wat er kan gaan gebeuren." Jeremiah St. Juste gaat ervan uit dat hij bij Feyenoord blijft. In het verleden kwamen er regelmatig aanbiedingen binnen. "Zoals het nu lijkt, speel ik gewoon bij Feyenoord. Of ik dat zelf ook wil? Jazeker! Ik wil me verder ontwikkelen en het is voor mij belangrijk om al die wedstrijden te spelen, hopelijk ook in Europa."



Feyenoord speelt volgende week zaterdag zijn tweede oefenduel. Dan is de tegenstander. Feyenoord begint het seizoen officieel op 4 augustus. De ploeg van Stam speelt dan in De Kuip de derby tegen het gepromoveerde .