"Stam is het vleesgeworden voorbeeld van een paard dat geen ruiter is"

Jaap Stam stapte deze zomer als opvolger van Giovanni van Bronckhorst in bij Feyenoord, maar de oud-verdediger kent een rommelige start in De Kuip.

Zondag werd er wel weer met een overtuigende 5-1 gewonnen van , nadat de drie voorgaande duels met Rangers FC, en geen enkele zege opleverden. Henk Spaan is dan ook niet zo te spreken over de trainerskwaliteiten van Stam.

"Stam werd vier keer kampioen, won vier bekers en een . Twee keer werd hij verkozen tot best defender door de UEFA. Hij is het vleesgeworden voorbeeld van een paard dat geen ruiter is", schrijft Spaan in zijn column in Het Parool.

"Zijn opleiding tot trainer bij de KNVB brak hij af, omdat hij klassikaal onderwijs 'niet prettig' vond.De bond schonk hem een 'individueel traject' waaronder een driedaagse stage in bij Ronald Koeman. Dat was het. Jaap kreeg een diploma."

Voordat Stam in De Kuip neerstreek had hij de touwtjes in handen bij Jong , het Engelse Reading en , waar hem al snel weghaalde.

Spaan prijst Stam wel voor de kansen die hij talenten als Orkun Kökçü, Naoufal Bannis, Wouter Burger en Marouan Azarkan geeft, maar wijst ook op een gebrek aan samenhang in het elftal.

"Die ontbreekt zichtbaar, ook voor iemand die niet hoog heeft gevoetbald. Dat Stam dat wel heeft gedaan is op trainersniveau totaal irrelevant. Het schort hem aan pedagogische kwaliteiten, iets wat je kunt leren tijdens een opleiding, in een klas."

Stam behaalde met Feyenoord dertien punten uit de eerste acht wedstrijden en de Rotterdammers bezetten momenteel de zesde plek in de .