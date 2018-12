'Stam is droomkandidaat en keert mogelijk terug bij PEC Zwolle'

Jaap Stam moet de nieuwe trainer worden van PEC Zwolle.

De Telegraaf schrijft donderdag dat de clubleiding 'ongetwijfeld' een 'lijntje' zal uitwerpen naar de oud-verdediger, maar dat het nog de vraag of is of de 46-jarige Stam een dienstverband in het MAC³PARK Stadion zelf ziet zitten.

Stam is volgens de krant de 'droomkandidaat' voor PEC Zwolle, maar dat wil technisch directeur Gerard Nijkamp niet bevestigen: "Een interessante kandidaat." PEC Zwolle nam woensdag afscheid van John van 't Schip en is voor de tweede seizoenshelft op zoek naar een nieuwe oefenmeester.



Mocht Stam aan de slag gaan bij De Blauwvingers , dan keert hij terug bij de club waar hij in het verleden assistent- en interim-trainer was. Daarnaast was Stam van 2009 tot 2012 teammanager en stond hij in het seizoen 2012/13 voor de groep van de beloften van PEC. Stam was later hoofdcoach bij Jong Ajax en Reading.



Stam zit sinds maart van dit jaar zonder club en zou niet alleen in sportief oogpunt een interessante zet kunnen zijn. De Telegraaf stipt aan dat PEC bezig is om met een aandelenplan twintig miljoen euro op te halen en dat een 'internationaal grote naam' als Stam mogelijk een 'vliegwieleffect' zou kunnen sorteren. Assistent-trainer Gert Peter de Gunst neemt vrijdag tijdens het duel met VVV-Venlo de honneurs waar.