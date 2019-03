Stam hint naar veranderingen in basiself in uitwedstrijd tegen Ajax

Voor PEC Zwolle wacht woensdagavond de inhaalwedstrijd tegen Ajax.

Het duel werd anderhalve week geleden verplaatst, om de Amsterdammers meer rust te gunnen in aanloop naar de -ontmoeting met . Jaap Stam, trainer van , geeft in gesprek met FOX Sports te kennen dat hij nu mogelijk andere keuzes moet maken.

Voor zijn ploeg staat komende zondag namelijk de uitwedstrijd tegen op het programma, een directe concurrent in de strijd tegen degradatie. "Dat speelt een rol, want je moet rekening houden met de wedstrijd van zondag. Iedereen kent het belang van die wedstrijd, dus je moet altijd kijken naar hoe je het aanpakt, wat je wilt behalen en met wie je dat gaan doen. Eventueel maken we veranderingen of niet", zegt Stam. "Maar we moeten deze situatie handelen."



"Het is niet prettig omdat je niet weet wat er morgen gaat gebeuren. Pakt iemand een kaart waardoor die geschorst is? Krijgt iemand een blessure waardoor het herstel zo lang duurt dat die niet bij de wedstrijd van zondag aanwezig kan zijn? Daar hebben wij mee te maken en andere clubs niet. Dat is toch wel spijtig", vervolgt de oefenmeester. Voor Stam betekent de wedstrijd tegen een weerzien met zijn oude club, waar hij als speler en als trainer actief was.



"Er is een aantal jongens in die selectie met wie ik kort gewerkt heb. Voor de rest ken ik een aantal mensen binnen de club, maar zoveel is dat niet. We weten hun kwaliteiten en waar we rekening mee moeten houden. Daarnaast is het ook de vorm van de dag en hoe je erin staat", besluit Stam. Ajax en PEC Zwolle trappen woensdagavond om 18.30 uur af in de Johan Cruijff ArenA. Vervolgens wacht voor de formatie van Stam op zondagmiddag om 16.45 uur het uitduel met Excelsior.