Stam: "Hij heeft aangegeven dat als hij niet speelt, hij graag wil vertrekken"

Het lijkt er sterk op dat Yassin Ayoub Feyenoord in de komende dagen nog gaat verlaten.

Op de persconferentie in aanloop naar de return van de laatste voorronde van de tegen Hapoel Beër Sheva bevestigt trainer Jaap Stam dat de middenvelder door een gebrek aan speeltijd heeft aangegeven dat hij het liefst wil vertrekken. Er zou vanuit Turkije belangstelling bestaan voor Ayoub.



“Yassin heeft aangegeven dat als hij niet speelt, hij graag wil vertrekken. Kijk, zo is de situatie. Hij hoeft van mij en ons niet direct weg. Uiteindelijk kijk je naar de selectie en naar wat een speler zelf wil”, zegt Stam. Ayoub werd een jaar geleden overgenomen van en kwam in zijn eerste seizoen tot achttien optredens, praktisch allemaal als invaller. Ook dit seizoen lijkt de 25-jarige middenvelder zich te moeten opmaken voor een reserverol, daar Stam hem voorlopig pas één keer gebruikte.



“Bepaalde spelers zitten al in een situatie waarin ze vorig seizoen niet veel gespeeld hebben, Yassin ook. Ik heb in het begin van het seizoen een gesprek met hem daarover gehad. Hij moet aangeven of het een probleem is als hij weer in dezelfde situatie terechtkomt”, gaat de oefenmeester van de Rotterdammers verder. “Daar moeten wij dan ook in meedenken, als dat nodig is. Hij heeft aangegeven dat het moeilijk is voor hem, dat kan ik aan de ene kant ook wel begrijpen. Dan moet hij stappen nemen en beslissingen nemen.”



“Ik heb niet gezegd dat hij absoluut niet aan spelen toekomt. Uiteindelijk hoort dat ook bij het profvoetbal, vooral als je in de absolute top hebt gewerkt. Binnen onze spelersgroep zijn dat er nog niet zoveel, maar ik wel. Je maakt deel uit van een hele grote selectie en uiteindelijk heb je de meeste spelers nodig, door blessures of schorsingen. Dat geldt voor iedereen binnen onze groep en je moet het kunnen opbrengen om je kans af te wachten”, stelt Stam. Hij bevestigt dat Feyenoord werkt aan de komst van Marcos Senesi.



Daarnaast zoekt Feyenoord nog een spits, maar Stam weigert aan te geven of er al een concrete optie in beeld is bij de Rotterdammers. “Een spits staat nog steeds op de lijst. Maar we moeten eerst een ding voor elkaar krijgen, voordat we iets anders kunnen doen. We weten allemaal waarnaar we op zoek zijn, we wachten het af.”