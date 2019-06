Stam ging viraal: "Dan denk je: ik kleun er ook maar effetjes een paar keer in"

Beelden van Jaap Stam gingen vorige maand 'viral' toen de oud-international meespeelde in een wedstrijd van de Manchester United Legends.

In dat duel baarde Stam opzien door een aantal keer spijkerhard het duel aan te gaan met zijn opponenten van .



"Ik ben blij dat ik nog een wedstrijdje kan voetballen en dat ik daar dan nog een keertje voor word gevraagd", lacht de -coach in gesprek met De Telegraaf. Onder meer Ivica Olic werd het slachtoffer van the Dutch Destroyer. "Dit zijn van die wedstrijden die dan toevallig ook nog op televisie zijn en dan denk je: ik kleun er ook maar effetjes een paar keer in. Maar nee, dat is niet om het voorbeeld te geven."



"Het is vooral lekker dat je kunt voetballen. Daarna had ik twee weken pijn in mijn lichaam, maar dat heb je er dan wel voor over", vervolgt de oefenmeester, die maandag voor het eerst een training van zijn nieuwe club Feyenoord onder zijn hoede had. De Rotterdammers verwelkomden met Nick Marsman tot dusver pas één nieuwe speler. "Je wilt je selectie altijd zo snel mogelijk compleet hebben, maar in de positie waarin we zitten weten we dat we niet te snel keuzes moeten maken."



Stam wil zich met Feyenoord niet te veel spiegelen aan en . "Die clubs staan er heel anders in, doen het op hun manier, zoals wij het op onze manier zullen doen. Zoals we te werk gaan en kunnen gaan, proberen we er het maximale uit te halen. Waar de uitdaging ligt? Dat je ervan probeert te maken wat je graag wilt zien. We weten allemaal dat we met Feyenoord, en dat moet als topclub ook, stappen willen maken. Op bepaalde momenten heeft dat soms zijn tijd nodig. Je moet inventief en creatief zijn om er dan zoveel mogelijk uit te halen."