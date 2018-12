Stam gepresenteerd bij PEC Zwolle: "Prachtige uitdaging"

Jaap Stam is officieel de opvolger van John van 't Schip bij PEC Zwolle. Hij heeft zich voor anderhalf seizoen verbonden aan de club uit Overijssel.

De voormalig international stond eerder aan het roer bij Jong Ajax en bij het Engelse Reading. Ook deed hij al ervaring op als assistent-trainer bij PEC Zwolle, waar hij als assistent van Art Jongeler promotie naar de Eredivisie afdwong. Toen scheidden de wegen en groeide PEC uit tot stabiele middenmoter, terwijl Stam pieken en dalen beleefde bij zijn nieuwe werkgevers.

Dit seizoen gaat het echter minder met PEC, wat zichzelf op de zestiende plaats terugvindt. Aan Stam om het tij te keren en hij heeft zin in de nieuwe uitdaging. "PEC Zwolle is een club naar mijn hart en het voelt dan ook goed om terug te zijn”, luidt zijn eerste reactie via de officiële kanalen.

Stam werd als enige serieuze kandidaat beschouwd en de deal kwam snel rond. "De club ben ik de afgelopen jaren blijven volgen en het is mooi om te zien wat voor groeispurt er is gemaakt. Ik zie het als een prachtige uitdaging om de komende anderhalf jaar tot een succes te maken, te beginnen met de tweede seizoenshelft waar we vanaf volgende week volle bak en met elkaar de schouders onder gaan zetten."

De club wilde koste wat kost de staf voor de jaarwisseling rond hebben en technisch directeur Gerard Nijkamp is blij dat dit is gelukt. "Naast Jaap zal de technische staf bestaan uit de assistent-trainers Gert Peter de Gunst en voormalig-voetballer van de club, Said Bakkati. Michael Valkanis gaat aan de slag binnen de voetbalacademie van PEC Zwolle", legt hij uit.

Voorzitter Adriaan Visser is vooral blij dat de trainer een oude bekende is. "Hij heeft zijn sporen in de voetballerij ruimschoots verdiend en tevens kent hij onze club. Daarnaast past Jaap perfect in het profiel dat wij voor ogen hebben, om ons binnen de huidige situatie in rustiger vaarwater te brengen. We verwachten met hem de juiste stappen te kunnen zetten in de verdere ontwikkeling van PEC Zwolle op de korte, maar ook zeker de lange(re) termijn.”

Stam speelde als speler in de absolute top bij clubs als Manchester United en AC Milan. Ook diende hij bij Willem II, Ajax, PSV en PEC Zwolle. Als trainer greep hij in zijn eerste seizoen net naast promotie naar de Premier League met Reading. In de tweede jaargang ging het beduidend minder en moest hij uiteindelijk in maart van dit jaar zijn biezen pakken. Sindsdien wachtte hij clubloos op een nieuwe uitdaging, die hij nu bij de Blauwvingers heeft gevonden.