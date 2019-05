Stam dringt aan op 'moeilijke keuzes': "We hebben kwaliteit nodig"

In de tijd dat Jaap Stam voor Manchester United speelde, kon de Engelse grootmacht zich nog meten met de absolute top.

Sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson is de klad er echter in gekomen op Old Trafford en the Red Devils eindigden dit seizoen op een teleurstellende zesde plaats in de Premier League. Stam hoopt dat zijn oude werkgever volgend seizoen weer de weg naar boven in kan zetten.

"Ik denk dat we zeker wat meer kwaliteit kunnen gebruiken voorin, op het middenveld en achterin eigenlijk ook wel. Je wil een selectie hebben waarin de onderlinge concurrentie groot is. De spelers moeten hun collega’s tot het uiterste drijven om iedereen zo goed mogelijk te laten presteren. Alleen dan kan je iets bereiken", vertelt de nieuwe trainer van , die zondag deelnam aan een benefietwedstrijd van de Legends tegen de Legends, in gesprek met Sky Sports.



"Als trainer en als club moet je daar goed naar kijken. Gezien de afgelopen paar seizoenen en hoe alles verlopen is, denk ik dat het goed is om alles opnieuw te evalueren. Kijk naar de spelers, naar wat ze hebben gedaan en wat ze bereikt hebben. Dat geldt zelfs voor de spelers die nog drie of vier seizoenen vastliggen, je moet keuzes maken over wat je met hen wil doen."



"Het belangrijkste is uiteindelijk dat je de doelen die je hebt gesteld vervult, soms moet je moeilijke beslissingen nemen om dat voor elkaar te krijgen", sluit hij af. Stam stond tussen 1998 en 2001 onder contract bij Manchester United en won in die periode onder meer drie landstitels en de . Het leek er even er in de afgelopen weken overigens even op dat de inmiddels gepensioneerde stopper in Matthijs de Ligt een opvolger zou krijgen, maar volgens Sky Sports zijn de Engelsen inmiddels niet meer in de markt voor de aanvoerder van .