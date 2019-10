Stam: "Dat soort momenten kunnen komen, daar moet ik goed over nadenken"

Feyenoord ging zondag met 4-0 onderuit tegen aartsrivaal Ajax en de nederlaag in de Klassieker vormde een nieuwe dreun voor de Rotterdammers.

Na elf gespeelde wedstrijden vindt de ploeg van trainer Jaap Stam zichzelf terug op de twaalfde plek van de en de oefenmeester ligt behoorlijk onder vuur vanuit de achterban. Als de slechte resultaten aan blijven houden, zou er weleens een moment kunnen komen waarop hij de eer aan zichzelf houdt, zo blijkt uit zijn antwoord op een vraag van het A lgemeen Dagblad .

"Dat soort momenten kunnen gaan komen. Daar moet ik eens goed over nadenken", vertelt hij. Voor de camera van FOX Sports gaat hij dieper in op de wedstrijd die zijn ploeg speelde in de Johan Cruijff ArenA: "Je kan het aandikken, maar slecht is gewoon slecht. We kunnen het nog verder naar beneden halen, maar slecht is al niet goed genoeg, toch?", is hij duidelijk.

Lees beneden verder

Stam wijst op de afspraken die hij met zijn spelers maakte over compact verdedigen en af en toe uitstappen als de mogelijkheid daartoe zich voor zou doen: "Maar natuurlijk niet continue. Je weet dat ze bij veel bewegen en soms hoef je helemaal niet mee te lopen. Als dat wel gebeurt en je maakt verkeerde beslissingen, dan zie je dat Ajax er heel makkelijk doorheen kan spelen. De afspraken die we hebben gemaakt heb ik op het veld niet teruggezien."

keek in de rust al tegen een 4-0 achterstand aan en wist de schade in de tweede helft vervolgens beperkt te houden. In de kleedkamer vielen halverwege de wedstrijd harde woorden van Stam en van een aantal spelers: "Je weet dat je dan reëel moet zijn en je zegt dat ze maar moeten proberen om de schade beperkt te houden, zo simpel is het ook. Je weet dat een ploeg die thuis speelt vaak gas terugneemt met zo'n voorsprong en gelukkig blijft het dan bij vier doelpunten."

De achterstand van Feyenoord op koploper Ajax, dat na zondag zes punten losstaat van achtervolgers , en , is inmiddels opgelopen tot vijftien punten. Op de vraag of zijn ploeg kwaliteit tekortkomt om mee te doen in de strijd om de bovenste plekken, wil Stam echter geen eenduidig antwoord geven: "Daar ga ik niet over. Ik probeer alles zo neer te zetten dat je een resultaat krijgt. Een ander moet maar oordelen over de spelers."