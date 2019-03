Stam: "Bij de contractbesprekingen zijn bepaalde scenario's besproken'

Jaap Stam volgt Giovanni van Bronckhorst na dit seizoen op als trainer van Feyenoord, zo maakte de club uit Rotterdam woensdag wereldkundig.

Terwijl het nieuws naar buiten kwam, stond Stam op het trainingsveld van zijn club PEC Zwolle. De oud-international wil zich tot aan het einde van het seizoen niet laten afleiden door zijn toekomstige baan als coach van Feyenoord. "Nu vergt het even aandacht, maar de volle focus komt direct weer op PEC te liggen. Wij willen in de Eredivisie blijven."

Nadat Dick Advocaat bedankte voor een terugkeer bij Feyenoord, klopte technisch directeur Martin van Geel aan bij Stam. Het duurde niet lang voordat de deal werd beklonken. "Iedereen weet dat dit iets is wat niet vaak voorbijkomt in een carrière", legt Stam uit. "Je hebt ambities om in de top te werken en die kans krijg je niet altijd. Dat is niet alleen in mijn geval zo, maar voor heel veel trainers. Die kans wil je pakken."



Het was voor Stam belangrijk dat er snel duidelijkheid kwam. "Zoiets moet niet te lang door sudderen", vertelt de ex-trainer van onder meer Jong Ajax en Reading tegenover De Telegraaf . "Bij PEC niet, bij mij niet en bij Feyenoord niet. Bij de contractbesprekingen met PEC zijn bepaalde scenario's besproken, mocht er iets voorbij komen vanuit de top. PEC stond daar heel toegankelijk en positief in, daar ben ik de club dankbaar voor. Je zult krijgen dat mensen zeggen: 'Hij is er met zijn kop niet meer bij', maar dat is grote onzin. Ik weet waar ik mee bezig ben en wat ik wil afmaken."



Stam ziet voldoende mogelijkheden bij zijn toekomstige werkgever. Hij ziet veel kwaliteit in de huidige Feyenoord-selectie. "Maar ik kan en wil me daarmee nog niet te veel bezighouden. Er zit daar nu een trainer en er zitten mensen die de club runnen zoals het moet. Later zullen we bekijken wat de mogelijkheden zijn en waar we naartoe willen", aldus de oud-verdediger. "Iedereen kent mijn mentaliteit. Ze weten in Rotterdam wat ik binnen de club kan brengen en wat ik in wedstrijden uit het elftal wil gaan halen. Ik ben altijd op zoek naar resultaat en als je in de top werkt is het winnen van prijzen het streven. Die verwachtingen horen er te zijn en die moeten er ook blijven."