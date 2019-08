Stam baalt: "Niet fris en scherp genoeg"

Jaap Stam zag zondag dat er veel mis ging bij Feyenoord in de uitwedstrijd bij sc Heerenveen, die slechts een punt opleverde.

"Het was niet goed aan de bal, de kwaliteit van de passing was ook niet goed. We leverden de ballen steeds in, waardoor je steeds in omschakelmomenten kwam", reageerde Stam na afloop tegenover FOX Sports. "We kozen steeds voor de lange bal in plaats van balbezit te houden, waardoor je ook weer grotere afstanden moet overbruggen om de tweede bal te veroveren."

"Die bal verover je dan niet, waardoor je weer achteruit moet lopen. Uiteindelijk bleef je steeds in dat ritme zitten. We weten allemaal de situatie waarin wij verkeren, waarin we moeten spelen met spelers die nog niet helemaal fit zijn", aldus de coach.

Stam kon zijn spelers verder weinig verwijten. "Het moet beter, maar ze werken allemaal hard en je zag de vermoeidheid. We kunnen de spelers niet sturen als robots. Het is vanaf de zijkant makkelijk gezegd, maar zo werkt het niet altijd."

"Het was een beetje gehaast, niet fris en scherp genoeg", luidde de conclusie van de trainer.

gaat over een week tegen (thuis) op zoek naar de eerste competitiezege van het seizoen. Donderdag is de return van de -voorronde tegen Dinamo Tbilisi. In De Kuip werd het afgelopen donderdag 4-0.