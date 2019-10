Stam: "Als je dat tegen dit soort ploegen niet doet heb je weinig kans"

Feyenoord boekte donderdagavond op eigen veld tegen FC Porto de eerste overwinning dit seizoen in de groepsfase van de Europa League.

De Rotterdammers wonnen met 2-0 door doelpunten van Jens Toornstra en Rick Karsdorp en brachten De Kuip daarmee in extase. Jaap Stam stelt na afloop dat is beloond voor de durf die het toonde.

De Feyenoord-trainer zag zijn ploeg de aanval kiezen waar mogelijk. "Daarvoor zijn we beloond. We wisten dat we kansen zouden krijgen als we het op de juiste manier zouden aanpakken. Met wat geluk soms maar vooral met goed spel zijn we daarin heel goed geslaagd", wordt Stam na afloop geciteerd door het Algemeen Dagblad. De oefenmeester erkent dat vooraf favoriet leek. "Ze hadden acht wedstrijden op rij niet verloren."

Lees beneden verder

"Maar met de juiste manier van 'pressen', goed verdedigen en aanvallen waar het kan wist ik dat we konden winnen. Dat is gelukt. Als je tegen dit soort ploegen geen risico's neemt heb je weinig kans. Dat de tegenstander dan ook kansen krijgt is logisch. Soms was het goed vanavond, maar we willen er naar toe werken dat we altijd goed zijn", vervolgt Stam, die beseft dat de volgende ronde voorlopig nog ver weg is voor Feyenoord. "Daarvoor zijn nog stappen nodig."

"Natuurlijk willen we graag in deze poule bij de eerste twee eindigen, maar het is nog veel te vroeg om daarover te speculeren. Laten we eerst maar proberen dit niveau vast te houden."

Toornstra laat tegenover RTV Rijnmond weten dat de wedstrijd 'in het rijtje van de mooie wedstrijden komt'. "Mede door het resultaat en ook hoe we als team hebben geopereerd", vertelt de middenvelder, die Feyenoord aan het begin van de tweede helft fraai op voorsprong schoot. Toornstra erkent dat het uiteindelijk uitdraaide op een heuse vechtwedstrijd. "Je komt goed de kleedkamer uit en maakt een goal. Daarna kan je wat compacter spelen en hebben we voor iedere meter gestreden. Dit was een typische Europese avond in De Kuip."