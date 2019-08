'Stagnatie' bij Ajax: "Van een Marin wordt je spel ook niet vloeiender"

Ajax en PSV wisten hun eerste wedstrijd van het nieuwe Eredivisie-seizoen niet te winnen.

hield de Amsterdammers op een 2-2 gelijkspel, terwijl Mark van Bommel zijn ploeg niet zag winnen van : 1-1. Willem van Hanegem vond het teleurstellend wat beide topclubs zaterdagavond lieten zien.

Erik ten Hag was na afloop van het gelijkspel in Arnhem positief over het spel van zijn ploeg, maar Van Hanegem is juist kritisch op de regerend landskampioen.

"Hij vond zaterdag bij vlagen heel goed en was daar tegen de verslaggever op tv nogal fel over. Tja, zo reageren mensen als ze het tegenovergestelde van de waarheid willen beweren. Was Ajax echt goed geweest, dan hadden ze Vitesse wel verslagen, hoor", schrijft de oud-voetballer in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

"Bij Ajax is stagnatie zichtbaar. Als je Veltman in plaats van Mazraoui in de rug van Ziyech laat spelen, lever je voetballend veel in. Van een Marin wordt je spel ook niet vloeiender. En wanneer gaat Dolberg eens wat laten zien? Het moet voor iedere voetballer heerlijk zijn om in dit Ajax te spelen. Maar bij hem denk ik: heeft hij er wel zin in?"

Van Hanegem is ook kritisch op , dat ook al werd bekritiseerd door oud-speler Ronald Waterreus. Van Hanegem is lovend over de voorhoede van de Eindhovenaren, maar kritisch op de rest van het elftal.

"Rosario gaat al sinds de winterstop bergafwaarts. En de twee verdedigers in het centrum staan stijf van de angst. De linksback, Sadílek, neem ik niets kwalijk. Dat is geen back, die kan niet beter", aldus Van Hanegem, die denkt dat Van Bommel spelplezier ontneemt bij zijn spelers.

"Ik zie bij PSV weinig spelplezier, wat raar is als je een paar echt goede spelers hebt staan. Soms vermoed ik dat de trainer te veel invloed heeft op het team. Als speler stoorde Mark zich juist zo aan een trainer als Louis van Gaal, omdat die ook voor de spelers bedacht wat ze moesten doen", analyseert hij.

"Van Bommel is volgens mij geen slechte trainer, maar je doet iets niet goed als het plezier uit het spel verdwijnt. Hij moet spelers lucht geven. Laat ze zichzelf ontwikkelen, dan krijgen ze er weer lol in en wordt PSV vanzelf beter", besluit hij.