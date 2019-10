Staf Oranje heeft contact: "Of ik beter ben dan Cillessen? Ja, dat vind ik wel"

Tim Krul haalde zondag het nieuws door twee penalty's te stoppen namens Norwich City in de met 1-3 verloren wedstrijd tegen Manchester United.

De doelman heeft een naam opgebouwd als penaltykiller, aangezien hij vaker strafschoppen heeft gekeerd, ook voor Oranje. Krul hoopt dat hij in de toekomst nog een belangrijke rol kan spelen voor het .

"Ze houden me in de gaten, ze zijn weer blij dat ik op het hoogste niveau speel", doelt de 31-jarige doelman bij Peptalk van Ziggo Sport op de staf van Oranje. "Voor mij is het de taak om dit te blijven doen en belangrijk te blijven zijn voor mijn elftal. Hopelijk komt het Nederlands elftal dan weer", aldus Krul, die beaamt dat hij na het duel met United contact had met Patrick Lodewijks, keeperstrainer bij Oranje.

"Ik heb met Lodewijks eens in de zoveel weken contact. Gisteren kreeg ik een appje van hem dat hij de beelden had gezien. Ja, wat ik zeg: ik weet dat ik in de gaten wordt gehouden. Ik weet dat de trainer (Ronald Koeman, red.) aan een vast elftal wil vasthouden op dit moment. Ik moet gewoon mijn best blijven doen", aldus Krul.

Jasper Cillessen geldt onder Koeman als de eerste doelman bij Oranje. De keeper van geniet het volledige vertrouwen van de bondscoach, weet ook Krul. Presentator Frank Evenblij vraagt de doelman of hij nou beter is dan Cillessen.

"Of ik beter ben? Ja, dat vind ik wel", zegt Krul met een knipoog. Tot op heden heeft de routinier acht A-interlands gespeeld voor het Nederlands elftal.