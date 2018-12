Spurs maken Alderweireld met verlenging 28 miljoen waard

Tottenham Hotspur gaat de optie in het contract van Toby Alderweireld lichten, zo bevestigt manager Mauricio Pochettino aan Sky Sports.

"Het is hetzelfde scenario als met Jan Vertonghen", doelt de Argentijn op de contractverlenging van de verdediger. Alderweireld ligt momenteel nog tot volgend jaar zomer vast, maar Tottenham voorkomt een transfervrij vertrek door automatisch te verlengen tot medio 2020.

Door de optie in het contract van Alderweireld te lichten, activeren de Londenaren een afkoopclausule ter hoogte van bijna 28 miljoen euro. De Belgisch international kan deze zomer dus voor het genoemde bedrag weggeplukt worden bij de huidige nummer twee van de Premier League. Geïnteresseerde clubs moet dan wel minimaal veertien dagen vóór het sluiten van de zomerse transfermarkt zich melden bij Tottenham.



Alderweireld werd afgelopen zomer veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij the Spurs . Onder meer Manchester United had het vizier gericht op de ex-Ajacied. De 29-jarige stopper sloot eerder in gesprek met onder meer Voetbal Inside niet uit dat hij ooit nog terugkeert naar Ajax, waar hij in 2013 vertrok voor een dienstverband bij Atlético Madrid.



"Zeg nooit nooit", reageerde de Belg op de suggestie van een terugkeer bij Ajax. "Ik heb daar een fantastische tijd gehad, een paar keer kampioen geworden, de derde ster. Dus dat zijn allemaal hele mooie herinneringen. Als ik terugga, heb ik wel iets bij te brengen en ga ik niet met een houten been daar naartoe”, zo stelde Alderweireld.