Sporting int miljoenen en ziet Bas Dost terugkeren naar Bundesliga

Bas Dost is speler van Eintracht Frankfurt.

De Duitse club meldt via de officiële kanalen dat de dertigjarige spits een driejarig contract heeft getekend bij de huidige nummer tien van de . Het is niet exact bekend hoeveel geld incasseert met de verkoop, maar naar verluidt gaat het om een bedrag van circa tien miljoen euro.

De overstap komt niet meer als een verrassing, daar trainer Adi Hütter al meldde dat Dost maandag de medische keuring zou ondergaan. Er kwamen geen problemen aan het licht voor de Nederlander, die daarna zijn krabbel zette onder een verbintenis. Dost is de opvolger van Sébastien Haller, die voor ongeveer veertig miljoen euro naar is verkast.

Het was lang twijfelachtig of Dost de overstap naar zou maken. Een conflict tussen de zaakwaarnemer van de Nederlander, Gunther Neuhaus, en Sporting Portugal doemde op, waardoor een transfer onzeker leek. Neuhaus zou volgens Sporting opeens met extra eisen zijn gekomen bij de overstap, terwijl de belangenbehartiger dit verhaal even later ontkende.

Inmiddels zijn alle plooien gladgestreken en heeft Dost het Sporting van trainer Marcel Keizer definitief verlaten. De achttienvoudig international van Oranje speelde sinds medio 2016 in Lissabon en was in 127 wedstrijden goed voor 93 doelpunten.

Eerder kwam de aanvaller uit voor , sc , en .