Spits van Genk beschuldigd van diefstal in H&M: "Ze zochten een zwarte"

Dieumerci Ndongala, spits van KRC Genk, is allerminst blij met de wijze waarop hij is bejegend in een winkel van H&M in Vilvoorde.

De Congolese aanvaller werd dinsdag door de politie staande gehouden op verdenking van winkeldiefstal. "Ze dachten dat ik spullen gestolen had", laat de verbaasde spits op Instagram weten.



"Ik ging wat spullen kopen in H&M, voor de kinderen. Ik hou niet echt van die winkel maar ik ging toch", zegt Ndongala, die plots werd staande gehouden door een politiepatrouille toen hij de winkel wilde verlaten. "De mevrouw van de winkel had hen gebeld", aldus de zichtbaar gefrustreerde Ndongala in een filmpje op Instagram.



"Ik ben gefouilleerd en mijn zak werd gecheckt. Maar ik heb niks gestolen. Dit is een schande. Dit laat ik niet zo. Ze zochten een zwarte met dreadlocks", aldus Ndongala, die suggereert dat hij een klacht zal indienen vanwege het voorval. "Nadat alles uitgeklaard was, heb ik mijn gekochte goed teruggegeven en heb mijn geld teruggeëist."



H&M biedt via woordvoerster Marianne Nerinckx excuses aan. "In die winkel in Vilvoorde hebben we de laatste tijd veel last van diefstallen. De politie heeft daarop gezegd dat we hen direct moesten verwittigen als er zich nog eens iets voordeed. Meneer Ndongala zou zich verdacht gedragen hebben en dus hebben we meteen de politie gebeld”, aldus Nerinckx, geciteerd door Het Nieuwsblad.



Er waren in de winkel 'afgescheurde ticketjes' gevonden wat kan duiden op diefstal, zo klinkt het. "Maar na controle door de agenten bleek dat meneer rechtvaardig betaald had. Ik wil er nog op wijzen dat H&M absoluut pro diversiteit is. Hier werken mensen van overal, met hoofddoek, met dreadlocks, stretchoorringen, blanken, zwarten, Chinezen. Racisme is ons vreemd."