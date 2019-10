'Spelers zijn uitgekeken op Kovac; prominent heeft Ten Hag als favoriet'

Bayern München voorkwam dinsdagavond een blamage in de DFB Pokal.

De Duitse topclub werkte pas in de slotfase een 1-0 achterstand weg tegen VfL Bochum, dat uitkomt op het tweede profniveau: 1-2. De positie van Niko Kovac blijft door de nipte zege zeer wankel, waarbij de Kroaat in de toekomst mogelijk wordt vervangen door Erik ten Hag, weet Sport1 .

Volgens critici krijgt Kovac de ploeg niet goed genoeg aan het voetballen. Hoewel de resultaten nog door de beugel kunnen, laat het strijdplan te wensen over, zo klinkt het. De spelers zouden naar verluidt niet door het vuur willen gaan voor Kovac, omdat de trainer dat ook niet doet voor de spelers. De coach deelt te weinig complimenten uit en kan zijn spelers niet optimaal motiveren, waarbij er binnen de selectie ook vraagtekens worden gezet bij het spelersbeleid van Kovac.

Ook enkele uitlatingen van Kovac in de media worden niet breed gedragen binnen de spelersgroep én de top van Bayern. Zo liet hij weten de fans van 'de beste' van Duitsland te vinden, waarbij hij de aanhang van der Rekordmeister niet noemde. Kovac liet zich ook vaak negatief uit over het spel van Bayern, waarbij hij zelf zijn handen in onschuld lijkt te wassen. "Als iedereen doet wat de coach zegt, gaat het werken", zo luidt een quote van de trainer.

Volgens Sport1 is -trainer Ten Hag de favoriete opvolger van bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge, mocht het tot een breuk met Kovac komen.

Technisch directeur Hasan Salihamidzic daarentegen zou kiezen voor Mauricio Pochettino, nu werkzaam bij . Ralf Rangnick is ook in beeld bij Bayern, maar Sport1 weet te melden dat de 61-jarige Duitser binnen de topclub enkele vijanden heeft.