Spelers Premier League boycotten sociale media tot zaterdag 10.00 uur

Spelers uit de Premier League scharen zich massaal achter een oproep van spelersvakbond PFA om sociale media te boycotten.

Dat doen ze tussen vrijdag 10.00 uur en zaterdag 10.00 uur. Ze hopen daarmee druk te zetten op platformen als Twitter, Facebook en Instagram om adequater te reageren op uitingen van racisme. De actie van de PFA, #Enough, volgt op meerdere veelbesproken incidenten in Engeland en daarbuiten.

De spelers en clubs die meedoen aan de boycot, plaatsten voor 10.00 uur het woord 'Enough' tegen een rode achtergrond op hun sociale kanalen. Nederlandse voetballers als Georginio Wijnaldum, Leroy Fer, Timothy Fosu-Mensah, Tahith Chong, Tim Krul en Nathan Aké doen mee aan de actie. Hetzelfde geldt voor grote namen als Gareth Bale, Theo Walcott, Chris Smalling, James Milner, Aaron Ramsey, Jesse Lingard, David Beckham, Marcus Rashford en César Azpilicueta. Wereldvoetbalbond FIFA laat in een statement weten het initiatief te steunen. "We bereiden ook concrete actie voor die een wereldwijde impact zal hebben. Het gaat om een krachtige campagne tegen discriminatie."



Meerdere incidenten kregen de afgelopen weken de nodige aandacht in Engeland. De anti-racismecampagne Kick it Out vestigde na de -wedstrijd tussen en van deze week de aandacht op tweets richting Ashley Young, die onder meer werd uitgescholden voor 'aap' en met het 'n-woord'. Vorige maand klonken in Montenegro, tijdens een EK-kwalificatieduel van Engeland, voortdurend oerwoudgeluiden toen donkere spelers als Danny Rose, Raheem Sterling en Callum Hudson-Odoi aan de bal waren. Rose zei na afloop dat hij niet kon wachten om te stoppen als voetballer, vanwege de ontoereikende aanpak van racisme.



"Toen ik dat zei, was dat omdat ikzelf en veel andere spelers hier onze hele carrière al mee te maken hebben", vertelt Rose in de Engelse pers. "Het voetbal heeft een probleem met racisme." Hij is dan ook blij met de campagne van de PFA. "We blijven niet aan de zijlijn staan terwijl de voetbalautoriteiten en de sociale media te weinig doen om spelers te beschermen tegen dit walgelijke gedrag." Smalling vindt het tijd dat Twitter, Instagram en Facebook 'hun verantwoordelijkheid nemen om de geestelijke gezondheid van zijn gebruikers te bescherrmen, ongeacht leeftijd, ras, geslacht of inkomen'.