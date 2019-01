'Speler van Engeland snoof rond kerstdagen cocaïne op nachtclubtoilet'

Een nog onbekende voetballer van de nationale ploeg van Engeland is onlangs door een medespeler betrapt op het gebruik van cocaïne, aldus The Sun.

Na een wedstrijd in clubverband, rond de kerstdagen, brachten de spelers van de club de avond door in een nachtclub, waar een 'geschokte' ploeggenoot de desbetreffende international een lijntje cocaïne zag snuiven. Een halfuur later werd de voetballer uit de nachtclub gezet en per taxi naar huis gestuurd.

De manager dacht dat de speler te veel had gedronken, verhaalt het artikel. "Iedereen heeft het erover", reageert een 'insider' van de club van de twee spelers. "Het was niet het officiële kerstfeest van de club, maar na een wedstrijden werden wat drankjes gedaan. Veel spelers en de trainer waren aanwezig. Een van de spelers zag een medespeler een lijntje doen op het toilet en een halfuur later was die jongen een wrak. Zijn kaken maakten overuren."



"De manager van de nachtclub was woedend en bracht hem door de achterdeur richting een taxi, met het idee dat hij te veel had gedronken", vervolgt de bron. "Er is al wat rumoer in de kleedkamer en dit helpt niet. De resultaten zijn niet fantastisch, dus de timing kon niet slechter." Volgens meerdere bronnen had de speler een dag voor het uitgaan nog een dopingcontrole ondergaan en schone monsters afgeleverd. Daardoor wist hij dat hij cocaïne kon snuiven zonder een serieus risico om door de Engelse voetbalbond (FA) betrapt te worden.



Cocaïne kan tot twee dagen traceerbaar zijn in het bloed en tot vier dagen in urine. De speler verwachtte echter geen aanvullende dopingcontrole, ondanks dat die volgens de FA op ieder moment kan plaatsvinden. Vorig seizoen werden meer dan 5.000 controles uitgevoerd in de vier hoogste divisies; zes spelers zouden zijn betrapt op het gebruik van drugs voor recreatieve doeleinden, maar hun namen zijn niet bekendgemaakt.