Speler Tottenham zocht kleedkamer op na de 5-3: "Ik was in alle staten"

leek woensdag bij het duel met uitgeschakeld in de nadat Raheem Sterling in blessuretijd de 5-3 maakte voor de thuisploeg. De treffer van de aanvaller werd echter afgekeurd wegens buitenspel, tot vreugde van Moussa Sissoko. De middenvelder van Tottenham vertelt dat hij al in de kleedkamer was toen hij het nieuws hoorde.

"Ik zat op de bank toen ik zag dat Sterling de 5-3 maakte. Ik was in alle staten. Ik was zo teleurgesteld dat ik meteen naar de kleedkamer ging. Ik was daar alleen, niemand hield mij gezelschap. Er was ook geen televisie. In mijn hoofd waren we uitgeschakeld", zegt de Fransman, geciteerd door L'Équipe . Sissoko kreeg pas later door dat Tottenham alsnog naar de halve finales ging.

"Op een gegeven moment kwam er een staflid binnen en die besprong mij. Het is ongelooflijk, we hebben het geflikt! Ik zei: 'Hoe hebben we dat dan gedaan?' Toen vertelde hij mij dat het doelpunt was afgekeurd. Dus ik deed snel weer mijn shirt aan, vergat mijn blessure en rende naar buiten om het met de rest te vieren. Ik wilde dit feestje niet missen. Het was echt een shock voor mij", aldus Sissoko.



Benjamin Mendy, linksback van Manchester City, steekt zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. "Verschrikkelijk", wordt de Fransman geciteerd door RMC Sport . "Het is historisch voor Tottenham, niet voor ons. Dit is zwaar. Het gebeurt vaker dat we in de kwartfinales eruit liggen. Wat we missen? Het juiste recept. Dat hebben we nog niet gevonden."