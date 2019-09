Spektakelstuk kan verrassend staartje krijgen voor sensatie Vedat Muriqi

De EK-kwalificatiewedstrijd tussen Engeland en Kosovo (5-3) van dinsdag krijgt mogelijk een mooi staartje voor Vedat Muriqi.

De aanvaller van , die twee assists verzorgde op St Mary's en zelf scoorde vanuit een strafschop, heeft volgens Fanatik een goede indruk gemaakt op .

Hoofdscout Steve Hitchen zou samen met trainer Mauricio Pochettino vanaf de tribune naar het duel hebben gekeken. Tottenham Hotspur is van plan om de ontwikkeling van Muriqi op de voet te blijven volgen, zo klinkt het.

In diens komende wedstrijden voor Fenerbahçe zullen vermoedelijk scouts van the Spurs plaatsnemen op de tribunes. De Premier League-club heeft na het vertrek van Vincent Janssen naar Monterrey de transfer van Fernando Llorente naar plek voor een nieuwe back-up-spits achter eerste keus Harry Kane.

Het is volgens de Daily Mail 'waarschijnlijk' dat Pochettino op zoek gaat naar een nieuwe spits, indien Tottenham Hotspur de groepsfase van de overleeft. Een winterse transfer van Muriqi zou echter verrassend zijn, daar hij pas sinds deze zomer uitkomt voor Fenerbahçe.

De 25-jarige Kosovaar kwam over van Rizespor en groeide direct uit tot eerste spits voor de topclub uit Istanbul. Muriqi ontwikkelde zich vorig seizoen tot een van de meest gevreesde spitsen van de .

Namens Rizespor, dat als elfde eindigde in de competitie, was hij goed voor 17 doelpunten in 34 duels. Met name na de jaarwisseling raakte Muriqi op dreef: 12 van zijn 17 treffers vielen in de tweede seizoenshelft.

Ook bij Fenerbahçe begon hij dit seizoen uitstekend, met twee doelpunten in de eerste drie competitieduels.