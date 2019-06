Speelschema Bundesliga: eerste kraker in november

Het speelschema van de Bundesliga is vrijdag naar buiten gebracht. Kampioen Bayern München start het seizoen tegen Hertha BSC.

Het duel wordt op vrijdag 16 augustus om 19:30 uur gespeeld in de Allianz Arena. Op zaterdag of zondag speelt ook een thuiswedstrijd. De nummer twee van afgelopen seizoen begint de nieuwe competitie . Nieuwkomer Union Berlin, dat voor het eerst in de mag spelen, krijgt op bezoek.



De promotie van Union Berlin betekent dat de Bundesliga er een echte stadsderby bij heeft. Rivaal is in het weekend van 1 tot en met 3 november de tegenstander van Union. Een week later staan en Borussia Dortmund voor het eerst tegenover elkaar. De 'return' in Dortmund is begin april.



Bayern werd afgelopen jaargang voor de zevende keer op rij kampioen van Duitsland. De Rekordmeister was de laatste jaren vaak superieur, maar dit keer werd de strijd pas op de slotdag van het seizoen beslist. Dortmund, achtvoudig kampioen, pakte de titel voor het laatst in 2012 onder leiding van Jürgen Klopp.



Eerste speelronde Bundesliga



16 augustus: Bayern München - Hertha BSC

17/18 augustus: Borussia Dortmund - FC Augsburg

17/18 augustus: - Paderborn

17/18 augustus: -

17/18 augustus: - 1. FC Köln

17/18 augustus: -

17/18 augustus: -

17/18 augustus: Freiburg -

17/18 augustus: Union Berlin - RB Leipzig