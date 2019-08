Speelschema Ajax in Champions League: thuisduels als opening en afsluiting

De UEFA heeft het speelschema voor de groepsfase van de Champions League bekendgemaakt.

Daardoor weet waar het aan toe is: de Amsterdammers openen het miljardenbal op dinsdag 17 september met een thuiswedstrijd tegen OSC.

Twee weken na de openingswedstrijd, op woensdag 2 oktober, volgt in Mestalla de uitwedstrijd tegen . Op woensdag 23 oktober komt op bezoek in de Johan Cruijff ArenA, waarna Ajax twee keer achter elkaar naar het buitenland moet. Eerst gaat de ploeg van trainer Erik ten Hag op bezoek bij Chelsea op Stamford Bridge (dinsdag 5 november).

Drie weken later reizen de hoofdstedelingen op woensdag 27 november af naar Rijssel, waar ze in Stade Pierre-Mauroy aantreden tegen Lille. De laatste groepswedstrijd is in Amsterdam, als Ajax op dinsdag 10 december bezoek krijgt van Valencia.

Speelschema van Ajax:

17 september

Ajax - Lille OSC

2 oktober

Valencia - Ajax

23 oktober

Ajax - Chelsea

5 november

Chelsea - Ajax

27 november

Lille OSC - Ajax

10 december

Ajax - Valencia