"Speel die wedstrijd gewoon uit, waarom moest Ten Hag hem wisselen?"

Ajax verzekerde zich dinsdagavond door een 3-2 overwinning op PAOK Saloniki van deelname aan de laatste voorronde van de Champions League.

Na een initiële 3-1 voorsprong werd het in de blessuretijd toch nog even spannend toen de Amsterdammers een tweede Griekse goal incasseerden en bij nog een tegendoelpunt uitgeschakeld zouden zijn.

Donny van de Beek stond toen, tot frustratie van Sjaak Swart, al niet meer op het veld. De middenvelder wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar en speelde mogelijk zijn laatste wedstrijd voor . Swart, die een nauwe band met Van de Beek onderhoudt, wil echter niet van een 'afscheidswissel' spreken: "Daar kun je van alles van maken. Ik vond het wel een stomme wissel", is de Ajax-icoon duidelijk op Radio 1 .

"Op deze manier raak je nog in de war ook, je staat 3-1 voor... Speel gewoon die wedstrijd uit, waarom een wissel? Zo krijg je weer positiewisselingen en dan gebeuren er weer dingen in het elftal, spelers die hun tegenstander laten lopen. Zo krijg je ook die tweede goal tegen, totaal onnodig. En als je pech hebt krijg je er nog een om je oren en lig je eruit. Vier minuten is toch niet zoveel om uit te spelen, of wel?", verwijst hij naar het doelpunt in de blessuretijd van PAOK.

Swart is goed op de hoogte van de situatie rondom Van de Beek, maar kan nog geen uitsluitsel geven over de toekomst van de Oranje-international: "Het is nog niet rond, we zijn afwachtende. Het is natuurlijk fantastisch dat zo'n speler na zo'n seizoen naar zo'n mooie club toe zou kunnen gaan."

Wel voegt Mister Ajax toe dat Real Madrid niet de enige gegadigde was: "Ze waren niet alleen, er waren nog zeven clubs. Dus dat is alleen maar mooi."