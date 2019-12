Specialist in Nederland heeft beroerd nieuws voor Mitchell Dijks

Bologna moet het voorlopig stellen zonder Mitchell Dijks.

De nummer twaalf van de maakt donderdag wereldkundig dat de verdediger nog twee tot drie maanden aan de kant staat met een ernstige voetblessure. Dijks stond op 22 september voor het laatst op het veld en vloog onlangs naar Nederland om een specialist naar zijn kwetsuur te laten kijken. Die was van oordeel dat Dijks nog twee à drie maanden rust moet houden.

De specialist in Nederland constateerde aanvullend letsel in de rechtervoet van Dijks. Eerder was al duidelijk dat hij een gebroken teen had in zijn rechtervoet. Die breuk liep hij op in de thuiswedstrijd tegen (1-2 nederlaag). Hij werd toen halverwege de wedstrijd naar de kant gehaald en miste daarna alle elf competitieduels.

Het was onduidelijk wanneer de ex-Ajacied weer op het veld kon verwachten.

Inmiddels is echter duidelijk dat het kalenderjaar 2019 erop zit voor de linksback, en dat hij een deel van het nieuwe jaar ook moet laten schieten. Dijks maakte in de zomer van 2018 de overstap van naar Bologna en kwam in zijn eerste seizoen tot 25 optredens in de Serie A.

In de eerste vier competitieduels van het huidige seizoen had hij een basisplaats, maar toen sloeg het noodlot toe.

In totaal zal Dijks mogelijk vijf maanden buitenspel staan. Het is daarmee verreweg de meest ernstige blessure uit zijn carrière. De 26-jarige vleugelverdediger miste voorheen nooit meer dan zes aaneengesloten duels door blessureleed: het ging toen om een liesblessure in het seizoen 2013/14, in dienst van sc .