Speciale onderscheidingen voor De Jong en Bernardo Silva na Nations League

Frenkie de Jong is door de UEFA uitgeroepen tot het grootste talent van de Nations League-eindronde.

De Jong kon zondagavond niet voorkomen dat het in de finale van de met 1-0 verloor van Portugal, maar de middenvelder van Oranje kan desondanks terugkijken op een prima toernooi.



De Jong ontving de onderscheiding vlak na het laatste fluitsignaal in het Estádio do Dragão in Porto van een panel, bestaande uit onder meer voormalig -trainer David Moyes. "Hij blijft zich maar verbeteren als jonge speler. Zijn ontwikkeling tijdens dit toernooi zal hem verder helpen om volwassen te worden als speler. Hij heeft een goed toernooi gespeeld", zegt Moyes op de website van de UEFA over De Jong.



Bernardo Silva werd uiteindelijk uitgeroepen tot de beste speler van het toernooi. De Portugese middenvelder van was zondag misschien wel de beste man van het veld en leverde uiteindelijk een assist af op de winnende treffer van Goncalo Guedes. Ploeggenoot Cristiano Ronaldo eindigt het toernooi met drie doelpunten, alle gemaakt in de halve finale tegen Zwitserland, als topscorer.