'Spartak Moskou en Zenit Sint-Petersburg bereiden bod voor op AZ-captain'

Guus Til ligt nog tot 2023 vast bij AZ, maar de kans is aanwezig dat de aanvoerder dat contract niet uit gaat dienen.

De Telegraaf weet woensdagochtend namelijk te melden dat de middenvelder zich in de kijker heeft gespeeld bij twee Russische topclubs. Spartak Moskou en Zenit Sint-Petersburg zouden het allebei hebben voorzien op de 21-jarige Til.

De ochtendkrant weet te melden dat de twee clubs op dit moment een bod voorbereiden op Til, die dit seizoen een onbetwiste basisspeler is onder trainer John van den Brom. De enkelvoudig international van het kwam 32 keer in actie in de Nederlandse competitie en wist in die wedstrijden 11 keer te scoren. Ook leverde hij 5 assists.



Dit scorend vermogen en de ontwikkeling die hij de afgelopen seizoenen heeft doorgemaakt zouden de belangrijkste redenen zijn dat Spartak en Zenit nu bij hem zijn uitgekomen. De Telegraaf verwacht echter wel dat er een flink bedrag op tafel zal moeten komen voor Til, die ook in andere landen op de radar staat. Hoe hij zelf aankijkt tegen een eventuele transfer naar Rusland is nog onduidelijk.