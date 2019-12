Sparta weigert bod van Eintracht Frankfurt en wil de hoofdprijs zien

Sparta Rotterdam heeft een bod van Eintracht Frankfurt op Ragnar Ache afgewezen.

Technisch manager Henk van Stee bevestigt tegenover De Telegraaf een inkomend bod op de 21-jarige aanvaller, maar laat weten dat Sparta hem niet zonder slag of stoot wil laten gaan. De -club zal met een beter voorstel moeten komen wanneer het de Duitse jeugdinternational wil overnemen.

Het is onbekend hoe hoog het geboden bedrag is op de spits van Sparta.

Ache kwam op jonge leeftijd in de jeugdopleiding van Sparta terecht en maakte in het seizoen 2016/17 zijn -debuut. Vorig seizoen kwam hij in elf wedstrijden tot vijf doelpunten in de en deze jaargang is hij onder trainer Henk Fraser uitgegroeid tot een vaste waarde. Met vijf doelpunten en drie assists is hij tot dusver van grote waarde voor de huidige nummer elf van de Eredivisie.

"Als we zeven maanden geleden zo'n bod hadden gehad, hadden we dat geaccepteerd. Maar nu niet", zo zegt Van Stee tegenover de krant, zonder te vermelden om welk bedrag het gaat.

"Ache heeft zich goed ontwikkeld en hij toont ook de Spartaanse mentaliteit die we graag willen zien: onverzettelijkheid en ten koste van alles willen winnen. Als er een bod komt dat we echt niet kunnen weigeren, dan zal hij vertrekken. Maar dan zullen ze heel diep in de buidel moeten tasten."

Het is onbekend welke vraagprijs Sparta hanteert voor de aanvaller en hoeveel de Duitsers willen betalen. Een paar maanden geleden wilde de club in ieder geval een miljoen euro voor Ache toucheren, zo wist Voetbal International eerder te melden. Het contract van Ache loopt tot medio 2021.