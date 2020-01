Sparta steekt stokje voor lucratief avontuur Veldwijk in Zuid-Korea

Sparta Rotterdam is niet van plan om Lars Veldwijk tussentijds te laten vertrekken, zo meldt het Algemeen Dagblad.

In de nacht van zondag op maandag kwam het Zuid-Koreaanse medium Naver Sports met het bericht dat de aanvaller naar Jeonbuk Hyundai FC zou vertrekken, maar Sparta werkt niet mee aan een transfer. Een en ander heeft te maken met het vertrek van Halil Dervisoglu, die zich onlangs bij Brentford voegde.

Het Algemeen Dagblad meldt dat het de bedoeling is dat Veldwijk maandag aansluit bij het trainingskamp van Sparta in het Spaanse Elche. Technisch manager Henk van Stee bevestigt de belangstelling van Jeonbuk Hyundai en de bereidwilligheid van Sparta om te praten over een transfer.

Voorwaarde was echter wel dat er een transfersom zou worden betaald en dat Dervisoglu het seizoen op Het Kasteel zou afmaken. Daar is geen sprake meer van, want de jonge aanvaller heeft inmiddels zijn debuut gemaakt voor de club uit de Championship.

Veldwijk blijft voorlopig dus bij Sparta, tenzij er op korte termijn een vervanger wordt gevonden. De spits was volgens bovengenoemde krant al tot een persoonlijk akkoord gekomen met Jeonbuk Hyundai. "We willen ook voorin voldoende concurrentie hebben", vult Van Stee aan.

"Met Ragnar Ache (die na dit seizoen naar vertrekt, red.), Joël Piroe (gehuurd van , red.) en Lars hebben we nu drie goede aanvallers. Aan dat aantal willen we geen concessies doen."

Sparta heeft volgens het Algemeen Dagblad gedacht aan een huurdeal voor Ferdy Druijf, maar is niet van plan om de aanvaller tussentijds te laten vertrekken. Andere opties zijn momenteel niet voorhanden, zo luidt het oordeel van de clubleiding van de Rotterdammers.

Veldwijk maakt het seizoen normaal gesproken af bij Sparta, al is de transferwindow nog enkele weken open. De 28-jarige aanvaller heeft in Rotterdam een contract tot het einde van het seizoen.