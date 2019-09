Sparta spreekt vertrouwen uit in Henk Fraser met nieuw contract

Henk Fraser blijft langer trainer van Sparta Rotterdam.

De -club maakt donderdag bekend dat er een akkoord is bereikt over een nieuw contract. De hooftrainer zet zijn handtekening onder een verbintenis voor nog een extra seizoen en ligt daardoor tot medio 2021 vast op Het Kasteel.

Fraser werd in de zomer van vorig jaar aangesteld als trainer van Sparta. In zijn eerste seizoen promoveerde hij met de Rotterdammers naar de Eredivisie. Dit seizoen is hij goed van start gegaan met acht punten uit de eerste vijf competitiewedstrijden.

Technisch Manager Henk van Stee heeft bewust al vroegtijdig gekozen voor contractverlenging. "Natuurlijk was er de intentie van beide partijen om met elkaar door te gaan. Vanuit onze kant is het duidelijk dat de sportieve prestaties goed zijn", reageert technisch manager Henk van Stee.

"Na de promotie van vorig jaar en de tot nu toe prima start van het Eredivisie-seizoen zien we ook de ontwikkeling van onze spelers. Door nu al vroegtijdig zekerheid te hebben over een langer verblijf van Henk Fraser bij Sparta creëren we rust en duidelijkheid voor iedereen."

"We weten heel goed dat het nog een lastig seizoen kan worden, maar wij spreken het vertrouwen uit in Henk, zijn staf en de spelers dat we onze sportieve doelstelling gaan halen", aldus Van Stee.

De trainer zelf is ook blij met zijn nieuwe contract. "Allereerst voel ik me prima op mijn plek bij deze club", aldus Fraser. "Ik heb echter het gevoel dat we nog meer kunnen bereiken bij Sparta"

"De club zit in de lift, dat zie je aan alles. In de komende jaren wil de club doorgroeien en ik blijf daar graag een belangrijk onderdeel van uitmaken", besluit de oefenmeester.

Sparta bezet na vijf wedstrijden in de Eredivisie een verdienstelijke zesde plaats na twee zeges, twee gelijke spelen en een nederlaag tegen . De ploeg hervat de competitie na de interlandbreak met een uitwedstrijd tegen .