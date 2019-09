Sparta Rotterdam zet vol in op voormalig jeugdspeler van Ajax

Sparta Rotterdam wil Django Warmerdam overnemen van FC Groningen.

Dat bevestigt technisch directeur Henk van Stee maandagmiddag tegenover het Algemeen Dagblad . De 24-jarige verdediger, die mag vertrekken bij de Trots van het Noorden , heeft reeds gesproken met vertegenwoordigers van Sparta, al is de overgang nog niet definitief.

"We zouden Django er heel graag bij hebben, ja", laat Van Stee weten. "Maar of het gaat lukken? We hopen het, want we hebben graag nog een extra linksback. En dat is geen diskwalificatie van Lassane Faye." Warmerdam, sinds medio 2017 verbonden aan Groningen, is bij de noorderlingen zijn laatste contractjaar ingegaan.

De viervoudig international van kan bij Groningen niet rekenen op een vaste plaats en mag derhalve uitzien naar een andere werkgever. Desondanks werd de linksback, die ook als middenvelder inzetbaar is, zaterdag opgesteld in de thuiswedstrijd tegen . Warmerdam wist zelfs te scoren, al was dat niet voldoende om een nederlaag te voorkomen: 1-2.

De Groningers willen hem ook niet zomaar laten gaan, zo liet technisch directeur Mark-Jan Fledderus vorige week weten aan RTV Noord . "Dat weet Django ook. Er moet wel zeker wat tegenover staan, want we laten hem niet gratis de deur uitlopen."

Warmerdam doorliep de jeugdopleiding van , maar wist niet door te breken in het eerste elftal van de Amsterdamse club. De door Sparta begeerde verdediger kwam tot 52 wedstrijden in Jong Ajax en werd in het seizoen 2016/17 verhuurd aan . Na afloop van de verhuurperiode in Zwolle verkocht Ajax Warmerdam aan Groningen, voor wie hij tot dusver tot 62 duels kwam.