Sparta Rotterdam wil uitgaande transfer uitstellen: "Ik hoop het ja, absoluut"

Halil Dervisoglu is in principe per 1 januari speler van Brentford, al hoopt Henk Fraser dat de plannen op het laatste moment nog gewijzigd worden.

De trainer van geeft zondag voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen te kennen dat er binnenkort met de Engelsen wordt gesproken over een langer verblijf van Dervisoglu op Het Kasteel.

Fraser bevestigt zondagmiddag tegenover FOX Sports dat technisch directeur Henk van Stee over anderhalve week naar Engeland afreist om met de clubleiding van Brentford over de kwestie-Dervisoglu te praten. "Het is de bedoeling dat we hem behouden, met name vanwege zijn kwaliteiten", erkent de keuzeheer van de Rotterdammers. "Dus we gaan ervoor."

"Maar nogmaals, ik denk dat Brentford en ook Halil dat zelf ook graag moeten willen. En het moet voor hen ook gewoon goed zijn, dat is het belangrijkste", vervolgt Fraser, die er stiekem vanuit gaat dat het bezoek van Van Stee aan Brentford het gewenste resultaat oplevert.

Dervisoglu draagt in dat geval ook in het nieuwe jaar het shirt van Sparta. "Ik hoop het ja, absoluut."

Van Stee sprak zich begin oktober tegenover Voetbal International al uit over de transfer van Dervisoglu naar Brentford. De 'td' van Sparta liet toen al weten dat er plannen waren om de Engelse club op andere gedachten te brengen. "Ik ga na 1 december contact opnemen met Brentford over de situatie. We moeten natuurlijk tijdig weten waar we aan toe zijn."

Dervisoglu debuteerde in mei 2018 in de hoofdmacht van Sparta en de aanvaller had afgelopen seizoen een belangrijk aandeel in de promotie van de Rotterdamse club naar de .