Sparta Rotterdam moet vrezen voor abrupt vertrek van Lars Veldwijk

De transferperiode is voorbij in Nederland, maar Lars Veldwijk zou Sparta Rotterdam nog kunnen verlaten voor een avontuur in Azië.

De aanvaller bevestigt tegenover FOX Sports dat hij interesse geniet uit Japan en Zuid-Korea. In die Aziatische landen sluit de transfermarkt pas eind maart en Veldwijk erkent dat er op de achtergrond een en ander speelt.

"De interesse is er", beaamt de spits, dit seizoen clubtopscorer met 17 doelpunten uit 23 wedstrijden. "De markt is daar wat langer open en op de achtergrond speelt het." Veldwijk heeft zijn zaakwaarnemer echter verteld dat hij zich volledig wil focussen op de wedstrijd tegen koploper FC Twente van vrijdagavond. "Dus ik laat mijn manager ermee bezig zijn."



"Er is volgens mij nog geen officieel bod, maar dat kan altijd nog komen. Voor nu is de wedstrijd tegen Twente zo belangrijk dat ik me ervan heb afgesloten", geeft hij aan. Van een prangende vertrekwens is geen sprake, maar Veldwijk staat wel open voor het avontuur. Zijn huidige contract op Het Kasteel loopt na dit seizoen af, al is er een optie in opgenomen om nog een jaar door te gaan.



"Ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Ik wil het hier afmaken, maar als er een bod komt waar Sparta mee akkoord gaat, en voor mij is het ook een goede deal, dan sluit ik niets uit. Eerst morgen drie punten pakken", concludeert de 27-jarige aanvalsleider. In het buitenland speelde Veldwijk eerder al voor Nottingham Forest, KV Kortrijk en Aelesunds.