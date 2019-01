Sparta Rotterdam legt aanvoerder Jong PSV vast

Sparta Rotterdam heeft de selectie versterkt met Dirk Abels. De 21-jarige verdediger wordt overgenomen van PSV, waar hij voor Jong PSV speelde.

Abels speelde sinds 2010 voor PSV, dat hem destijds overnam van Willem II, en had een aflopende contract in Eindhoven. De rechtsback heeft zich nu voor tweeënhalf jaar verbonden aan Sparta Rotterdam, waardoor hij tot 2021 vastligt.



​De verdediger speelde in totaal zestig wedstrijden voor Jong PSV en was daarin één keer trefzeker en gaf vier assists. Op 30 oktober 2018 maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht van PSV, maar dat was een debuut om snel te vergeten aangezien RKC Waalwijk te sterk was in de KNVB Beker.



"Wij volgen Dirk al langere tijd en wilden hem eigenlijk voor volgend seizoen vastleggen​", vertelt technisch manager Henk van Stee op de officiële clubwebsite van Sparta. "Met het oog op de toekomst zien wij in hem een eerste elftalspeler voor Sparta. Gelukkig deed de kans zich voor om hem per direct over te nemen van PSV en daar hebben wij graag gebruik van gemaakt. Omdat Dirk op meerdere posities uit de voeten kan geeft dat meer opties in onze selectie."