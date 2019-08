Sparta op 'enkele details na' akkoord over vertrek van Halil Dervisoglu

Het lijkt erop dat Sparta Rotterdam afscheid gaat nemen van Halil Dervisoglu.

De Rotterdammers maken via de officiële kanalen wereldkundig dat de negentienjarige aanvaller op het punt staat om de overstap naar Brentford te maken. Dervisoglu ontbreekt donderdag op de training en is al in Engeland om de overstap af te ronden.

De berichten over de nadrukkelijke belangstelling van Brentford voor Dervisoglu doken woensdag voor het eerst op.

Eerder deze zomer werd de jonge aanvaller nog in verband gebracht met een overstap naar Turkije, waar en in de markt zouden zijn geweest. Er zou zelfs een delegatie van Trabzonspor in Rotterdam zijn geweest om te onderhandelen met Sparta, maar tot een akkoord kwamen beide partijen niet.

Met Brentford is Sparta er nu wel zo goed als uit. De Rotterdammers melden dat er 'op enkele details na' een akkoord is bereikt met de club uit de Championship.

Naar verluidt houdt Sparta drie miljoen euro over aan Dervisoglu, die donderdag in Londen gearriveerd is in Londen voor de medische keuring en de contractonderhandelingen. Als dit geen problemen oplevert, tekent Dervisoglu spoedig een contract bij Brentford.