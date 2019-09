Spanje hoopt op Barcelona-sensatie Ansu Fati

Ansu Fati is de grote sensatie bij Barcelona op dit moment en de Spaanse voetbalbond hoopt hem in te kunnen lijven als international.

Vanuit het niets viel Fati op 25 augustus in bij de hoofdmacht van in de competitiewedstrijd tegen . Een week later maakte hij als invaller zijn eerste doelpunt tegen Osasuna en afgelopen zaterdag had de vleugelaanvaller een basisplaats. Hij scoorde tegen en gaf een assist in de 5-2 zege van de Catananen.

Fati werd geboren in Guinee-Bissau. Hij woont echter sinds zesjarige leeftijd in Spanje, waar hij in de jeugdopleiding bij begon voordat hij de overstap maakte naar Barcelona. La Roja hoopt in de toekomst een beroep te doen op zijn diensten.

De Spaanse bondscoach Robert Moreno zag Fati zaterdag scoren en ging na afloop in gesprek met Movistar . "Het is geen kwestie waarover ik de controle heb. Mensen van de RFEF (Spaanse voetbalbond, red.) werken eraan om Ansu voor Spanje te laten spelen en het is de beslissing van de speler. De RFEF werkt aan het hebben van de beste spelers."

Moreno voegt over de impact van de tiener toe: "Het is geweldig voor Barça , een speler die uit La Masia voortkomt. Er moet echter geduld zijn en ik hoop dat dat er is."

Het plan van Spanje is om Fati op de nemen in hun plannen voor het WK Onder-17. Dat toernooi zal plaatsvinden in Brazilië tussen 26 oktober en 17 november.

Als Fati zou deelnemen aan het toernooi, dan zou Ernesto Valverde niet over hem kunnen beschikken. Tijdens die periode wacht de eerste El Clásico met , als de Madrilenen op 27 oktober een bezoek brengen aan Camp Nou.