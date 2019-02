Spalletti woedend na VAR-penalty in Florence

Luciano Spalletti zag zijn Internazionale zondag gelijkspelen bij Fiorentina: 3-3. De thuisploeg kwam van elf meter pas ver in blessuretijd langszij.

Spalletti kon na afloop zijn woede niet verbergen. In zijn ogen had Fiorentina geen strafschop mogen hebben toen die werd gegeven voor een handsbal van Danilo D'Ambrosio. De arbitrage had hulp van de VAR nodig om een beslissing te nemen. "Maar de bal kwam tegen zijn borst. Het was overduidelijk", foeterde de coach tegen Sky Sport Italia.



"Er valt niet over te discussiëren en er is geen twijfel over mogelijk. Het was zijn borst. Iedereen heeft het gezien", ging Spalletti maar door. "De bal kwam nooit tegen zijn arm. Nooit." Door de late penalty, die werd benut door Jordan Veretout, verspeelde Inter twee punten nadat het in Florence een 1-3 voorsprong had genomen.



"Nee, ik heb de scheidsrechter na afloop niet gesproken, want wat zou hij me kunnen vertellen? Dat de bal de arm raakte, terwijl dat duidelijk niet zo was?" Doelman Samir Handanovic deelde de woede van zijn trainer. "We zijn boos, want iedereen heeft gezien wat er is gebeurd. Ten eerste werd er een overtreding gemaakt op Danilo en daarna kwam de bal niet tegen zijn arm."



Ondanks het puntenverlies staat Inter nog wel op de derde plaats in de Serie A. De Nerazzurri hebben één punt meer dan AC Milan en twee meer dan AS Roma. Bovendien heeft Inter een wedstrijd minder gespeeld dan beide concurrenten.