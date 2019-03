Spalletti mist spitsen: "Dat kan een bijkomend voordeel zijn"

Luciano Spalletti heeft het gevoel dat het niet negatief hoeft te zijn om donderdag niet te kunnen beschikken over een pure spits.

neemt het donderdagavond op eigen veld op tegen Eintracht Frankrfurt, in de return van de achtste finale in de . De heenwedstrijd eindigde vorige week in 0-0.

De Italianen kunnen vanwege een schorsing niet beschikken over Lautaro Martínez, waar Mauro Icardi al sinds halverwege niet bij de selectie zit nadat zijn aanvoerdersband werd afgenomen. Keita Baldé Diao en Matteo Politano zijn opties voor de spitspositie.

"Politano speelde vorig jaar voor als spits en deed het heel goed", vertelt Spalletti in gesprek met Italiaanse media . "Het niet geven van duidelijke referentiepunten aan de tegenstander kan een bijkomend voordeel zijn. Keita Baldé voelt zich ook comfortabel op die positie."

"Keita doet het goed, terwijl Marcelo Brozovic is opgeroepen, maar op de bank zal plaatsnemen. Borja Valero zal als normaal spelen. We hopen dat deze weinige rustdagen Ivan Pericic terug op zijn best hebben gebracht. Hij is een zeer belangrijke speler voor ons. Hij is gezegend met tal van kwaliteiten, of dat nu fitheid, fysiek is of zijn vermogen om een man te passeren. Zijn bijdrage is de sleutel, net als alle andere spelers."

"Uiteraard zal ik niet klagen over wie beschikbaar heb. Klagen helpt je niet om je te kwalificeren. We hebben elf spelers op het veld en dat is alles wat nodig is om wedstrijden te winnen. Wat betreft de jongere spelers, als ze deel uitmaken van een club als die van ons, dan moeten ze altijd voorbereid zijn. Er is een mogelijkheid voor sommingen om te laten zien wat ze kunnen doen."

Na de wedstrijd tegen Frankfurt wacht komende zondag de competitiewedstrijd tegen stadsgenoot , dat als nummer drie een punt meer heeft. "We moeten ons concentreren op de wedstrijd van morgen voordat we aan de derby denken", vervolgt Spalletti.

"We hebben de mogelijkheid om morgen te winnen en degenen die spelen moet gemotiveerd zijn, zich volledig bewust zijn van het belang van de wedstrijd. Het is een knock-outwedstrijd en we moeten de juiste beslissingen nemen om ervoor te zorgen dat we geen hoge prijs betalen. We moeten het beste halen uit onze ervaring in Europa tot nu toe."