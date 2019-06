'SPAL kijkt rond bij Ajax voor vervanger van door Lazio begeerde back'

Rasmus Kristensen staat op het wensenlijstje van SPAL, zo weten Corriere dello Sport en La Nuova Ferrara donderdag te melden.

De vleugelverdediger van wordt gezien als de beoogde opvolger van Manuel Lazzari, die op weg lijkt richting . De Romeinse club heeft achttien miljoen euro plus bonussen over voor Lazzari en wil tevens Alessandro Murgia in de deal betrekken.

De 21-jarige Kristensen kwam in januari 2018 over van FC Midtjylland. Zijn contract in de Johan Cruijff ArenA loopt door tot medio 2022, al lijkt een basisplaats onder Erik ten Hag er voorlopig niet in te zitten. De Ajax-trainer geeft voor de rechtsbackpositie doorgaans de voorkeur aan Noussair Mazraoui, terwijl ook Joël Veltman, van origine een centrale verdediger, die positie kan invullen.



De rechtsback uit Denemarken kwam in anderhalf jaar tijd tot 27 optredens voor Ajax en 2 duels namens het beloftenelftal van de Amsterdamse club. Het voorlopige hoogtepunt van zijn avontuur in Nederland vond begin mei plaats, toen het elftal van Ten Hag in de finale van de TOTO afrekende met (0-4). Kristensen nam in de eindstrijd in De Kuip het vierde doelpunt voor zijn rekening.



Kristensen speelde onlangs met Denemarken op het EK Onder-21. Het toernooi in Italië en San Marino eindigde in mineur voor de Deense ploeg. Het laatste groepsduel met Servië werd weliswaar winnend afgesloten (2-0), maar het doelsaldo bleek uiteindelijk niet toereikend om de halve finale te halen. De Ajacied meldt zich na zijn vakantie weer in Amsterdam om aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen te beginnen.