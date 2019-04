Spaanse Super Cup volledig op de schop: vier teams, duels in buitenland

De opzet van de Spaanse Super Cup gaat volledig op de schop, zo melden diverse Spaanse media.

Dat heeft volgens het journaille tot gevolg dat er komende zomer niet zal worden gestreden om de eerste trofee in het Zuid-Europese land. Het is de bedoeling dat vier teams in de Final Four-variant om de beker zullen strijden en niet voorafgaand aan een seizoen.

Volgens de laatste berichten wil de Spaanse voetbalbond (RFEF) voorkomen dat de Spaanse Super Cup de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de weg zit én een belemmering vormt voor mogelijke duels in een Europese competitie in dezelfde maand. Het is de bedoeling dat het toernooi voortaan in januari wordt afgewerkt, te beginnen vanaf 2020.



Tot vorig jaar bestond de strijd om de Spaanse Super Cup uit twee duels tussen de regerend landskampioen en de bekerwinnaar. Indien de landskampioen ook de beker had gewonnen, was de verliezend finalist opnieuw de tegenstander. Afgelopen zomer bestond de Spaanse Super Cup uit één duel en ook nog eens op buitenlandse bodem: versloeg met 2-1 en deed dat op Marokkaanse bodem, in Tanger.



Als op de eerstvolgende bestuursvergadering van de RFEF, op 29 april, voldoende stemmen worden vergaard, zal de volgende Supercopa de Españaook in het buitenland worden gespeeld. Het is naar verluidt de bedoeling dat niet twee maar vier teams mee zullen doen: de nummers één en twee van het voorgaande LaLiga-seizoen, de bekerwinnaar óf de verliezend finalist indien de bekerwinnaar ook als eerste of tweede is geëindigd, én de halve finalist met de meeste gewonnen bekertoernooien. Op dit moment zouden dat Barcelona, , Sevilla en zijn.