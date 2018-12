Spaanse sluipschutter Willem II sluit transfer niet uit

Fran Sol scoorde zondag alweer voor de dertiende keer dit seizoen en bezorgde zijn ploeg Willem II daarmee de overwinning. Mogelijk voor het laatst.

Hij zorgde voor de 0-2 tegen FC Emmen en dat was ondanks zijn klasse verrassend te noemen. Sol werd namelijk onlangs vader en dat hij zou ontbreken tegen de promovendus leek een reëel scenario. "Het was een heel moeilijke beslissing. Om binnen 24 uur na de geboorte afscheid te nemen van je baby is erg moeilijk. Maar het kindje was gezond en in goede handen, dus achteraf is het een goede beslissing geweest", zegt Sol in gesprek met FOX Sports .



Sol pakte in aanloop naar de wedstrijd wat extra nachtrust. "Ik heb twaalf of dertien uur geslapen. Rond 20.30 uur lag ik er al in en ik stond om 9.30 uur op", vertelt de Spanjaard, die niet weet of hij na de winterstop nog steeds voor de Eredivisionist actief is: "Ik ben zo gelukkig in Tilburg, maar je weet het nooit. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik er niet over zou nadenken."