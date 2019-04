Spaanse scheidsrechter bij eerste duel tussen Ajax en Tottenham

De UEFA kiest voor Spaanse arbitrage bij de eerste ontmoeting tussen Tottenham Hotspur en Ajax in de halve finale van de Champions League.

Antonio Mateu Lahoz neemt dinsdagavond de fluit ter hand in Londen, zo meldt de Europese voetbalbond zondagochtend via de officiële kanalen. De 42-jarige arbiter heeft dit seizoen vijf wedstrijden in het miljardenbal achter zijn naam staan.



Lahoz was viermaal eerder als scheidsrechter betrokken bij een duel van in Europees verband. De laatste keer was bij de thuiswedstrijd van the Spurs tegen in de achtste finale van de . De Londenaren zegevierden toen met 3-0 en namen daarmee een voorschot op een plaats in de kwartfinale. De leidsman uit Spanje was ook actief op het WK van afgelopen zomer in Rusland.



Tottenham Hotspur verloor afgelopen zaterdag voor de eerste keer in het nieuwe stadion. won met minimale cijfers (0-1) en bezorgde het elftal van Mauricio Pochettino daarmee een slechte generale voor de thuiswedstrijd tegen . De formatie van Erik ten Hag kwam afgelopen dinsdag voor het laatst in actie. Op eigen veld werd verslagen (4-2).